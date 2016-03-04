CodeBaseSeções
ColorBearsGap - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe os gaps de preço do gráfico de vela do ColorBearsCandle. Tais gaps, geralmente, antecipam a continuação da tendência a curto prazo do movimento do preço. Deve-se notar que uma nova barra do indicador histograma aparece quando as barras totalmente formadas se alteram e estão prontas para análise logo em seguida de sua aparição.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador ColorBearsGap

Figura 1. O indicador ColorBearsGap

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14319

