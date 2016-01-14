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Индикаторы

ColorBearsGap - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1823
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика индикатора ColorBearsCandle. Такие гэпы зачастую предвосхищают продолжение краткосрочной тенденции движения цены. Следует учесть, что новый бар гистограммы этого индикатора возникает при смене баров в уже сформированном виде и готов к анализу сразу после возникновения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorBearsGap

Рис.1. Индикатор ColorBearsGap

METRO_XRSX_Sign METRO_XRSX_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.

METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO_DeMarker.

ColorBullsGap ColorBullsGap

Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBullsCandle.