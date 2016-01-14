Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика индикатора ColorBearsCandle. Такие гэпы зачастую предвосхищают продолжение краткосрочной тенденции движения цены. Следует учесть, что новый бар гистограммы этого индикатора возникает при смене баров в уже сформированном виде и готов к анализу сразу после возникновения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorBearsGap