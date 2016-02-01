無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorBullsGap - MetaTrader 5のためのインディケータ
ColorBullsCandleチャート上にあるレートの価格差（ギャップ）を表示するインディケータです。このギャップは、短期的な値動きの傾向をよく予測します。注意：前のバーが完成された後、インディケータのヒストグラムの新バーが誕生します。誕生した後すぐに分析が可能となります。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータColorBullsGap
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14318
