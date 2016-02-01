無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorBears_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 763
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1. インディケータColorBears_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14320
ColorBearsGap
ColorBearsCandleチャート上にあるレートの価格差（ギャップ）を表示するインディケータです。ColorBullsGap
ColorBullsCandleチャート上にあるレートの価格差（ギャップ）を表示するインディケータです。
ColorBulls_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBullsです。VolatilityQualitySign
インディケータVolatilityQualityのアルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。