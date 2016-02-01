コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorBears_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
763
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorbears.mq5 (8.15 KB) ビュー
colorbears_htf.mq5 (9.86 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

図1. インディケータColorBears_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14320

