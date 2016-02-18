代码库部分
ColorBearsGap - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1022
(16)
本指标显示了ColorBearsCandle图表中烛形的价格差距. 这样的差距经常可以用于预测价格变化的短期趋势是否会持续. 需要注意的是, 本指标的柱形图在完整的柱发生改变时就会出现, 并且出现后即可用于分析.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. ColorBearsGap 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14319

ColorBullsGap ColorBullsGap

本指标显示了ColorBullsCandle图表中烛形间的价格差距.

Exp_ColorBulls Exp_ColorBulls

基于ColorBulls指标信号的交易系统.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorBears 指标.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的ColorBulls指标.