ColorBearsGap - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator, der die Preis-Abbrüche (gaps) des Kerzen-Charts ColorBearsCandle zeigt. Solche Gaps zeichen meistens die Folge eines kurzfristigen Tendenz der Preis-Bewegung vor. Es soll berücksichtigt werden, dass ein neuer Bar des Histogramms dieses Indikators bei der Abwechselung der bereits geformten Bars entsteht und der ist bereit zur Analyse direkt nach der Entstehung.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator ColorBearsGap

ColorBullsGap ColorBullsGap

Der Indikator, der die Preis-Abbrüche (gaps) des Kerzen-Charts ColorBullsCandle zeigt.

Exp_ColorBulls Exp_ColorBulls

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators ColorBulls gebaut wurde.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

Der Indikator ColorBears mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Der Indikator ColorBulls mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.