ColorBearsGap - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator, der die Preis-Abbrüche (gaps) des Kerzen-Charts ColorBearsCandle zeigt. Solche Gaps zeichen meistens die Folge eines kurzfristigen Tendenz der Preis-Bewegung vor. Es soll berücksichtigt werden, dass ein neuer Bar des Histogramms dieses Indikators bei der Abwechselung der bereits geformten Bars entsteht und der ist bereit zur Analyse direkt nach der Entstehung.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
