ColorBearsGap - indicador para MetaTrader 5
Indicador que representa las interrupciones de precio (gaps) del gráfico de velas ColorBearsCandle. Estos gaps con frecuencia anticipan la continuación de una tendencia a corto plazo en el movimiento del precio. Hay que tener en cuenta que la nueva barra del histograma de este indicador aparece al cambiar las barras ya formadas, y que está preparado para realizar el análisis justo después de la aparición.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ColorBearsGap
