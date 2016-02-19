CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorBearsGap - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
803
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colorbearsgap.mq5 (7.85 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador que representa las interrupciones de precio (gaps) del gráfico de velas ColorBearsCandle. Estos gaps con frecuencia anticipan la continuación de una tendencia a corto plazo en el movimiento del precio. Hay que tener en cuenta que la nueva barra del histograma de este indicador aparece al cambiar las barras ya formadas, y que está preparado para realizar el análisis justo después de la aparición.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ColorBearsGap

Fig. 1. Indicador ColorBearsGap

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14319

ColorBullsGap ColorBullsGap

Indicador que representa las interrupciones de precio (gaps) del gráfico de velas ColorBullsCandle.

Exp_ColorBulls Exp_ColorBulls

Sistema comercial construido con las señales del indicador ColorBulls.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

Indicador ColorBears con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Indicador ColorBulls con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.