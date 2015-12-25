無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
関心 (sentiment) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1330
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは市場の関心です。インディケータは市場の関心―ブルとベアを表します。
インディケータは中央市場、例えばFORTSなどで動作します。詳しくは、記事モスクワ証券取引所のデリバティブ市場を例にした、株式取引価格形成の基礎をご覧ください。
このインディケータを使用した作業時には、現在のトレンド（例えば、テクニカル分析を使用してなど）を考慮する必要があることについてご注意ください。
注意：初期設定ではインディケータは、RTS先物市場に設定されています。Brent先物市場の為の付属のパラメータは、RTSにも適応しています。
パラメータ：
- 最小注文量―リミットオーダーの必要量。
- 最小注文数―リミットオーダーの必要数。
- 注文量の差は、リミットオーダーの量の必要な差です。つまり、SELLの量がBUYよりも何倍大きいか（またその反対）。
- 注文の差は、リミットオーダーの必要な差です。つまり、SELLの注文がBUYよりも何倍多いか（またその反対）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13976
CRectとCCanvasの置換(標準ライブラリ-いくつかのエラーを修正しました)
標準ライブラリの一部であるCRectとCCanvasの修正バージョン。CWndContainerの置換
これファイルは、オリジナルファイルのWndContainer.mqhを置き換えます。これは、コンテナの領域内でマウスのボタンを押したり、長押しをする際のチャートの変更を防止します。
BSI Trend Indicator
このインディケータは、インディケータBSIを使用してトレンドの状態を反映します。Price Heatmap
このインディケータは、価格ヒストグラムを使用して、価格のヒートマップを反映します。