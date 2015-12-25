このインディケータは市場の関心です。インディケータは市場の関心―ブルとベアを表します。

インディケータは中央市場、例えばFORTSなどで動作します。詳しくは、記事モスクワ証券取引所のデリバティブ市場を例にした、株式取引価格形成の基礎をご覧ください。

このインディケータを使用した作業時には、現在のトレンド（例えば、テクニカル分析を使用してなど）を考慮する必要があることについてご注意ください。

注意：初期設定ではインディケータは、RTS先物市場に設定されています。Brent先物市場の為の付属のパラメータは、RTSにも適応しています。

パラメータ：