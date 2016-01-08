コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PA_Oscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
728
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ PA_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータPA_Oscillator.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ PA_Oscillator_HTF

図1. インディケータ PA_Oscillator_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14341

TradeStateは、時間に応じたエキスパートアドバイザの取引モードのスイッチャーです。 TradeStateは、時間に応じたエキスパートアドバイザの取引モードのスイッチャーです。

クラスは時間によって、エキスパートアドバイザの取引を制限します。任意の時間帯数を設定すること、また特定の曜日での取引を許可することで、柔軟な設定の可能性を有しています。

関心(sentiment) 関心(sentiment)

市場の関心で取引を行うエキスパートアドバイザです。

LinearMomentum_HTF LinearMomentum_HTF

インディケータ LinearMomentumは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Exp_PA_Oscillator Exp_PA_Oscillator

インディケータPA_Oscillatorのシグナルをベースに構築された取引システムです。