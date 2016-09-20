無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Beginner（初心者） - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
EarnForex
初心者指標は、チャートの天井と底を横のピンクと青い点を使用して表示する非常に単純な指標です。これは、特定の期間の最大値と最小値を分析し、通貨ペアが取引された範囲と比較します。天井/底が非常に重要である場合、それらは点で印づけられます。
入力パラメータ：
- Otstup（デフォルト値は30）は、その重要性を明確にするために最小値と最大値を比較する前に範囲から切り離されている割合の数です。この数が高いほど、点がより頻繁に発生します。
- Per（デフォルト値は9）は最大値と最小値が与えられた瞬間に計算された期間です。この数が高いほど、点が発生は希少です。
図1 Beginner（初心者）指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1427
