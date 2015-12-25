無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ultra_Oscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 737
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
インディケータ Ultra_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータUltra_Oscillator.mq5がある必要があります。
図1. インディケータ Ultra_Oscillator_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14248
