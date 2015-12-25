コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ポケットに対して
インディケータ

Ultra_Oscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
737
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ Ultra_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータUltra_Oscillator.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ Ultra_Oscillator_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14248

