それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Ultra Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 871
インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13339
Calc Profit Loss on LinePrice
すべての未執行注文のために指定された価格値で利益と損失を計算するEA。ClockAnalog
GMT24時間表示のアナログ時計この時計は、グリニッジ標準時を表示し、または時間割によって取引所の状態を表します。
Rate Of Change (ROC)
このインディケータは、指定された通貨ペアと期間で、レートの変化率をパーセンテージで表します。バーが閉じるまでの残された時間
このインディケータは、サーバの時間、またはすべての時間軸(М1～D1)にバーが閉じるまでの残された時間を表示します。