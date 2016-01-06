コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Ultra Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Iurii Tokman | Japanese English Русский Deutsch Português
ビュー:
871
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13339

