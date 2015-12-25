コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XMA_Range_Channel - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Experts\
exp_xma_range_channel.mq5 (7.93 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
xma_range_channel.mq5 (10.57 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
インディケータXMA_Range_Channelのシグナルをベースに構成された取引システムです。ローソクの色が初めの色から黄緑色/緑色、またはピンク色/濃紫色に変化した場合、つまりインディケータのラインによって形成されたチャンネルのブレイクスルーが起こった場合に、バーが閉じる際に取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータXMA_Range_Channel.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1. チャート上の取引例

画像1. チャート上の取引例

2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果

画像2. テスト結果のチャート

画像2. テスト結果のチャート

