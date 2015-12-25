コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FP_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
808
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fp.mq5 (6.63 KB) ビュー
fp_htf.mq5 (10.08 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ FPは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータFP.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ FP_HTF

図1. インディケータ FP_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14211

MFICandle MFICandle

ローソクタイプのインディケータ　MFI価格の時系列値に相応するMFIのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

WPRCandle WPRCandle

ローソクタイプのインディケータ　WPR (Williams’ Percent Range)です。価格の時系列値に相応するインディケータWPRのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

時系列のHighとLowの平均をベースにした2つの移動平均を形成するチャンネル。チャンネルの範囲からはみ出るローソクは、トレンドに応じた色で表示されます。

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

インディケータ geTrendOscは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。