ポケットに対して
インディケータ

MFICandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

ローソクタイプのインディケータ　MFIです。価格の時系列値に相応するMFIのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ MFICandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14210

