MFICandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクタイプのインディケータ MFIです。価格の時系列値に相応するMFIのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。
多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
図1. インディケータ MFICandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14210
