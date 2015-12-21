コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

起き上がり小法師の更新 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Vladimir Khlystov
ビュー:
989
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
ターミナルの新しい需要の下で更新された起き上がり小法師です。

もう一度言いますが、エキスパートアドバイザは注文を閉じた後に、注文を逆にします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14181

