無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Simple News - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1005
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザは、指定された時間までの5分間の両方向の注文のグリッドを設定します。（ニュース配信時間）注文の作動後、エキスパートアドバイザはストップロスの指示をトレールします。指定された時間の後の10分後にエキスパートアドバイザは、実行されなかった指値注文を削除します。
エキスパートアドバイザのパラメータ：
- news_time — ニュースの配信時間
- amount of deals — ステップおきにそれぞれの方向に開いている指値注文の数
- step between them — 1つの方向に開かれる注文間のステップ
- distance from current price — 最初の注文と現在の注文の間の距離
- trail sl (in pips) — ストップロスのトレールの値。市場で注文が開かれた後に有効になります。
- take profit from order price — テイクプロフィットの値
- tolerance for trail — トレールの際のストップロスの変更許可サーバへのコール量の減少の為に必要です。
- magic number — 注文のグリッドの無二のマジックナンバー
- lot size — オープンポジションサイズ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14200
ClusterBox_DayHistogramm - 日ごとの市場の水平断面
日ごとのティックオブジェクトをクラスターのヒストグラムとして表示します。起き上がり小法師の更新
エキスパートアドバイザは、閉じた後に注文を逆にします。
Levels with Trail
エキスパートアドバイザは、ストップロスのトレールを実行しつつ、トレーダーによって設定されたサポート/レジスタンスラインから取引をします。時間ごとのプログラム動作の関数
この関数は、指定した時間内での特定のコードの実行を許可します。