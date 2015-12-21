無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャート上に矢印を描くインディケータ・テンプレートです。計算の為のバーの数の選択と通知をします。必要なものは、矢印の為の自分の条件を記入するだけです。
Close_all-e
注文を閉じたり、指値注文を削除するスクリプトです。Several Moving Average
いくつかの移動平均をつかったインディケータです。
VR System Test
スクリプトは45のテストでコンピュータの性能を検証します。VPS/VDSサーバの性能を比べることも可能です。ClusterBox_Histogramm - 市場の水平断面
指定された間隔のティックボリュームを、クラスターのヒストグラムで表示します。