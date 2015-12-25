無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格列のOpenとClose値をベースにした、OsMAの2つのインディケータを使用したシグナルインディケータです。これらのインディケータ間の差が指標を変える時、シグナルが発生します。つまり、インディケータOsMACandleの色の変化に完全に相応します。
図1. インディケータ OsMACandleSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14182
