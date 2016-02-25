コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FatlSatlOsma - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
オリジナル著者：

Dmitry Shmatkov

内容

現在のトレンドの速度方向を推定を可能にするSALTとFATデジタルトレンドフィルタリング指標間の差

図１FatlSatlOsma インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12575

