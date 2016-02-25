無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FatlSatlOsma - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Dmitry Shmatkov
内容
現在のトレンドの速度方向を推定を可能にするSALTとFATデジタルトレンドフィルタリング指標間の差
図１FatlSatlOsma インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12575
