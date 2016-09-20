コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PrevDayAndFloatingPivot - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
964
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

mbkennel

Prev Day And Floating Pivot 指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月24日に公開されました。 

図1 ThePrevDayAndFloatingPivot indicator

図1 PrevDayAndFloatingPivot 指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1412

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

市場参入のシグナルを確認するための非常に便利な指標

RPoint RPoint

X-点反転のチャートレイアウト

Renko_v1 Renko_v1

チャンネルの境界線を描画するトレンド指標

StepMA_v6.4 StepMA_v6.4

NRTR型のシンプルなトレンド指標