記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Renko_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 902
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
igorad
チャンネルの境界線を描画するトレンド指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月24日に公開されました。
図1 Renko_v1 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1413
