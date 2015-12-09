コードベースセクション
FrAMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
906
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソクタイプのインディケータFractal Adaptive Moving Average価格の時系列値に相応するアルゴリズムFrAMAによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

画像1インディケータ FrAMACandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14097

