コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Candles_Smoothed - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1238
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
candles_smoothed.mq5 (6.83 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータでは平滑化は価格ローソク足のすべての要素（始値、高値、安値、終値）に適用されます。

インディケータは、現在の市場動向の明確な目に見える表現を提供します。ローソク足の色はトレンドの方向を示し、実体のサイズは現在のトレンドの力を示します。

このインディケータは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

Candles_Smoothed

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/536

BarTimer BarTimer

バーの開閉部に関連する現在時間の位置が示されます。また、バー開始からの経過時間と全体バー期間のパーセンテージで表した比率が与えられます。これは、取引の決定を下す瞬間を選択するために有用です。

yEffekt yEffekt

このインディケータは可能なトレンドの反転をマークします。

フィッシャー変換 フィッシャー変換

フィッシャーインディケータは、以前の履歴の中での最小と最大の価格レベルを計算してトレンドの方向を決定し、その反転を予測します。

瞬時トレンドライン 瞬時トレンドライン

瞬時トレンドラインは、移動平均を交差しながら売買シグナルを示します。