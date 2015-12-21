無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VR Engulfing Pattern - MetaTrader 4のためのインディケータ
全ての時間軸の『ベアの巻き込み』または『ブルの巻き込み』のローソク足の出現をトレーダーに知らせる簡単なインディケータです。
プログラムはメッセージとともにアラートを発します。
インディケータは最大限に簡単に作成したので、初心者プログラマにとっても有益になると思います。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14336
