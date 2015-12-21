信号機のように色のついた移動平均をベースにしたトレンドストラテジーです。エキスパートアドバイザ作成の目的は、履歴でのストラテジーの検証と動作パラメータの選択です。

ストラテジーは1つのインディケータから成立しています。5つの異なるパラメータを持つMoving Averageです。

赤色 — 期間120、Simple方式、Closeに適用

— 期間120、Simple方式、Closeに適用 黄色 — 期間55、Simple方式、Closeに適用

— 期間55、Simple方式、Closeに適用 緑色 — 期間5、Exponential方式、Closeに適用

— 期間5、Exponential方式、Closeに適用 水色の点線 — 期間24、Exponential方式、Highに適用

— 期間24、Exponential方式、Highに適用 茶色の点線 — 期間24、Exponential方式、Lowに適用

買いシグナルは、移動平均が上から下へ列を成す時にできます：緑色 – 黄色 – 赤色

売りシグナルはインディケータが反対の様相を呈した時にできます。赤色 – 黄色 – 緑色

この時価格は、移動平均の水色と茶色の点線の間の道の外にあります。

売りシグナル

ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザはシグナルを開きます。テイクプロフィットとストップロスは、入力パラメータによって設定されます。取引の開始は2つのモードで行うことができます。現在のローソクでの全てのシグナルが一致した時、または次のローソクの始りです。パラメータTimeOpenBarによって決定されます。取引の終了は、テイクプロフィットやストップロス、または移動平均の緑色と黄色の線の交差によって行われます。ラインの交差による取引の終了は、パラメータCloseProfitによって決定されます。移動平均の緑色と黄色の線の交差時の終了は、現在のローソク、または次のローソクの始りで起こることがあり、パラメータTimeCloseBarによって決定されます。

現在のローソク、またはそれが閉じた後の次のローソクでの事象処理の指示は、テストの結果に大きく影響を与え、現在または履歴の移動平均の事実からの私達によるシグナル採用によって決定されます。移動平均は、ローソクがまだ閉じていない間は、描き直されることがあり嘘のシグナルを出すことがあります。

『取引スタイル』モードは、パラメータStyleTradeによって決定されます。攻撃的な取引とは、移動平均線の水色と茶色の線の間の道に価格が進入した後にストラテジーに沿って新しい取引を開始することです。保守的な取引とは、移動平均線の赤色と黄色の線の間の道に価格が進入した時のものです。エキスパートアドバイザによって開かれるポジション数に影響をあたえます。全てのパラメータは数字によって起動します。0はパラメータが有効なり、1はパラメータが無効になります（0以外の数字でも）これはストラテジーテスターにおける、エキスパートアドバイザのテストの利便性の為に作られました。

選択したリスクに応じた、MMのボリューム計算があります。

エキスパートアドバイザのの設定について、またそれらがテストの結果に与える影響についての詳細はビデオの中で紹介されています。





推奨時間軸はH1です。エキスパートアドバイザは、GBPUSD、EURUSD、EURGBPの通貨ペアの2015年現在の市場での正のダイナミクスを表示しています。

通貨ペアGBPUSDのテスト：





通貨ペアEURGBPのテスト：





エキスパートアドバイザは、パラメータCloseProfitの有効時、ストップロスやテイクプロフィット無しで取引を行うことがあり、その際全てのトレンドから70％までの動きをつかむことがあります。テイクプロフィットとストップロス無しの通貨ペアEURUSDのテスト

重要：

これは『起動させた、忘れた、戻ってきた、解除した、そしてまた忘れた』といった類の取引ロボットではありません。

ポジションが開く―価格が道の中にきた（パラメータStyleTrade）―道から出ていった―シグナルと一致した―ポジションが開いた。

いくつかの通貨ペアや、他の市場のボリタリティでは、エキスパートアドバイザはデポジットを失う可能性があります。

改善点：

移動平均のトレイリングストップは、バージョンm00013に追加されました。デフォルトでの期間は85に設定され、それは、トレイリングストップ設定のブロックで変更することができます。期間が小さい分だけ、取引は早く損失なく終わりますが、その際トレンドの大部分は失われます。また反対に、大きな値は、ほぼすべてのトレンドを得ることができます。