Levels with Revolve - MetaTrader 4のためのエキスパート
エキスパートアドバイザは、サポート/レジスタンスレベルからの突破または折り返しで取引をします。ラインはツールパネルの『トレンドライン』オブジェクトで、トレーダーによって手動で指定されます。
反対のシグナルの発生時、例えば他のラインから、エキスパートアドバイザはポジションを開きます。
2つの取引モードが利用できます。：
- ラインからの折り返し。この場合、サポートラインの価格との交差の際には（バーの始値がラインよりも上）、買いが上向きの矢印で指示されます。レジスタンスラインの価格との交差の際には（バーの始値がラインよりも下）、売りが下向きの矢印で指示されます。
- ラインの突破。同様に、レジスタンスとサポートラインとの交差時には、買いと売りは↕の矢印で指示されます。
視覚的に見やすくするために、線の色は傾斜角、また互換性のない取引の方向が設定されている場合のゼロの厚さに応じて設定されます。この場合、ラインは無効とみなされ、そこからの取引はされません。水平ラインの指定をしやすくする為に、自動的に設定することもできます。これはトレーダーによって、2つ目の指定ポイントを1つ目の指定ポイントから左へ置き換えられた後に行われます。
