ポケットに対して
エキスパート

Coin Flip - MetaTrader 4のためのエキスパート

エキスパートアドバイザは、カスタムインディケータの適応無しに、擬似ランダムな方法で注文を開きます。仮想トレイリングストップの装備をします。負けの際に、指定されたパラメータのマーチンゲールに則りロットが増えます。4－5桁の引用符に適応しています。

取引はマーケット(Market Execution)によって実行されます。テイクプロフィットとストップロスは注文実行後に設置され、エキスパートアドバイザの設定に従い変更されます。

パラメータ：

  • Risk最初の取引への取引ロットの自動計算
  • Lot — 取引ロット、Risk=0の場合
  • Martingale負けの時にロットの増加率
  • MaxLot最大許可ロット
  • TakeProfit —テイクプロフィット
  • StopLoss —ストップロス
  • MaxAttempts注文を開く最大試行回数
  • Pause —試行間の一時停止
  • Slippage最大スリップ
  • TrailingStartトレイリングストップ開始の為のポイント数
  • TrailingStop —トレイリングストップのステップ
  • Magicマジックナンバー
  • Com取引へのコメント
  • DrawInfo 取引情報の表示/非表示
  • Languages 取引情報入力言語
  • 出力情報のテキストの色TextColor 


