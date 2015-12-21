無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Coin Flip - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1467
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザは、カスタムインディケータの適応無しに、擬似ランダムな方法で注文を開きます。仮想トレイリングストップの装備をします。負けの際に、指定されたパラメータのマーチンゲールに則りロットが増えます。4－5桁の引用符に適応しています。
取引はマーケット(Market Execution)によって実行されます。テイクプロフィットとストップロスは注文実行後に設置され、エキスパートアドバイザの設定に従い変更されます。
パラメータ：
- Risk —最初の取引への取引ロットの自動計算
- Lot — 取引ロット、Risk=0の場合
- Martingale —負けの時にロットの増加率
- MaxLot —最大許可ロット
- TakeProfit —テイクプロフィット
- StopLoss —ストップロス
- MaxAttempts —注文を開く最大試行回数
- Pause —試行間の一時停止
- Slippage —最大スリップ
- TrailingStart —トレイリングストップ開始の為のポイント数
- TrailingStop —トレイリングストップのステップ
- Magic —マジックナンバー
- Com —取引へのコメント
- DrawInfo — 取引情報の表示/非表示
- Languages — 取引情報入力言語
- 出力情報のテキストの色TextColor —
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14302
スクリプト AP ver 1.01
移動平均とサポートとレジスタンスのレベルの2つ基準によって市場を分析するスクリプトです。Lot-SL propotion
この関数は、ストップロスのサイズとリスク変数で指定されたものから算出されたロットサイズを返します。
VR Engulfing Pattern
全ての時間軸の『ベアの巻き込み』または『ブルの巻き込み』のローソク足の出現をトレーダーに知らせる簡単なインディケータです。オン ザ MaZi
エキスパートアドバイザは、『オン・ザ・MaZi』ストラテジーをベースにしています。