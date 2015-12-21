エキスパートアドバイザは、カスタムインディケータの適応無しに、擬似ランダムな方法で注文を開きます。仮想トレイリングストップの装備をします。負けの際に、指定されたパラメータのマーチンゲールに則りロットが増えます。4－5桁の引用符に適応しています。

取引はマーケット(Market Execution)によって実行されます。テイクプロフィットとストップロスは注文実行後に設置され、エキスパートアドバイザの設定に従い変更されます。

パラメータ：



Risk — 最初の取引への取引ロットの自動計算

— 最初の取引への取引ロットの自動計算 Lot — 取引ロット、Risk=0の場合

— 取引ロット、Risk=0の場合 Martingale — 負けの時にロットの増加率

— MaxLot — 最大許可ロット

— TakeProfit —テイクプロフィット

StopLoss —ストップロス

MaxAttempts — 注文を開く最大試行回数

— Pause —試行間の一時停止

Slippage — 最大スリップ

— TrailingStart — トレイリングストップ開始の為のポイント数

— TrailingStop —トレイリングストップのステップ

Magic — マジックナンバー

— Com — 取引へのコメント

— DrawInfo — 取引情報の表示/非表示

— Languages — 取引情報入力言語

出力情報のテキストの色TextColor —



