実際の著者：

igorad

トレンド指標。レベル50の指標線はトレンドを決定するためのポイント、これらの線の互いとの交差は約定シグナルとして機能することができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月25日に公開されました。

図1 StepSto_v1指標