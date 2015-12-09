インディケータColorSchaffDeMarkerTrendCycleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF