記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータColorSchaffDeMarkerTrendCycleは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14063
