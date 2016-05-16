シャフトレンドサイクル

実際の著者

Doug Schaff

シャフトレンドサイクルインディケータはサイクルを使用してMАСDラインのストキャスティック を計算することによって作成された周期的なオシレータです。その結果、開発者は、より安定した信頼性の高いインディケータスクリプト動作を達成しました。チャートは、必然的に市場に現れる短期トレンドによってはほとんど影響されません。しかし、このインディケータは、市場の状況が急激に変化した場合には、適切なアラートを生成します。

シャフトレンドサイクルインディケータの作成者は、その金融市場の取引結果の観察によって、通貨のトレンドはほとんど自発的に振る舞うことがないと数学的に証明し、それを開発した経済学者、ダグシャーフです。 トレンドの方向は時間の経過とともに基本的なものに戻ります。すなわち、その上昇と下降が繰り返し始め、周期性が見られます。市場のインディケータ/オシレータの信頼性は、この周期性が考慮されると大幅に増加されます。この理論は、2008年に大規模な研究で確認されました。その後、ダグシャフの数学モデルは、新しいシャフトレンドサイクルインディケータの開発に使用されました。

トレンド周期性の考慮の他に、トレンド方向反転計算の2つの異なる方法の組み合わせがシャフトレンドサイクルインディケータの信頼性を向上させ、偽アクティベーションの量を減らしました。これらの方法は、平滑化しストキャスティクスオシレータとMACDです。

説明のため、動作フィールドは、0~100の範囲の標準的な単位にされます。25と75の2つのトリガレベルが使われます。

次の入力パラメータがシャフトレンドサイクルインディケータの設定のために使用されます。

デフォルト値が23のMAShort。このパラメータは、MACDラインの計算中に、高速移動平均期間の値を示します。補正の際には、その値はMALongパラメータの値よりも低くてはなりません。

MALongパラメータのデフォルト値は50です。これは、MACDラインチャート計算のための低速移動平均期間の値を設定します。それは、インディケータの正常な動作を提供するためにMAShortパラメータの値を常に超えなければなりません。

Cycle（デフォルト値 = 10）。このパラメータは、チャートの期間のサイクルの長さを設定します。2ストキャスティックが結果的に計算されるため、得られたサイクルの長さは2倍です。

シャフトレンドサイクルインディケータを使用した外国為替取引の最も簡単な方法は、インディケータラインがレベル80を下回った時に通貨を売り、レベル20を上回った時に買うことです。偽シグナルの量を最小限に抑えるために、ダグシャーフは、チャートの動作の以下のモデルをトレースすることを提案しました。買いシグナルの場合、トリガーバーに続くバーの終値は、トリガーバーの高値以上である必要があります。売りシグナルの場合、トリガーバーに続くバーの終値は、トリガーバーの安値以下である必要があります。トリガーバーとはレベル20または80のシグナルラインの上方に形成されたバーです。

ここで提示されたこの人気のインディケータのバリアントは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。



それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。



VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。



AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。