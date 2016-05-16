このインディケータは次のように計算されます。

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

ここで

LWMA() - 直線的に重み付けされた平滑化

SMA() - 単純平滑化;

PRICE[] - 価格系列値

bar - 現在のバーのインデックス

このインディケータは明らかに価格チャートを2セクタに分割します。価格がインディケータより上の場合、トレンドは上向きです。価格がインディケータを下回っている場合は、トレンドは下向きです。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhのクラスと IndicatorsAlgorithms.mqh ライブラリを使用します（これらは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されなければなりません）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。