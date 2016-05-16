コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LRMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1079
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
lrma.mq5 (4.56 KB) ビュー
\MQL5\Include\
indicatorsalgorithms.mqh (11.6 KB) ビュー
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは次のように計算されます。

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

ここで

  • LWMA() - 直線的に重み付けされた平滑化
  • SMA() - 単純平滑化;
  • PRICE[] - 価格系列値
  • bar - 現在のバーのインデックス

このインディケータは明らかに価格チャートを2セクタに分割します。価格がインディケータより上の場合、トレンドは上向きです。価格がインディケータを下回っている場合は、トレンドは下向きです。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhのクラスと IndicatorsAlgorithms.mqh ライブラリを使用します（これらは terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されなければなりません）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

LRMA（linear regression moving average、線形回帰平均移動）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/429

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

このインディケータは現在のトレンドとサポートとレジスタンスとレベルを示します。

JMA adaptive average JMA adaptive average

JMA適応移動平均の使用は、最小の時間差で価格帯を平滑化するための最良の方法です。

JFATL JFATL

このインディケータはFATLデジタルフィルタとアナログJMA適応平滑化の組み合わせです。

J2JMA J2JMA

価格幅の二重適応JMA平滑化を持つ移動平均線。