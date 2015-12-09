コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LinearRegSlope_V1_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
846
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ　LinearRegSlope_V1のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

画像1インディケータ LinearRegSlope_V1_Sign

画像1インディケータ LinearRegSlope_V1_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14014

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

エキスパートアドバイザ　Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時に入ります。

LinearRegSlope_V2_HTF LinearRegSlope_V2_HTF

インディケータ　LinearRegSlope_V2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

インディケータ　LinearRegSlope_V2のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ

LRMA_HTF LRMA_HTF

インディケータ　LRMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。