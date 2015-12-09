無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_LinearRegSlope_V1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 776
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザ Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時に入ります。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLinearRegSlope_V1.ex5のコンパイルされたファイルが存在している必要があります。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1チャート上の取引例
2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果
画像2テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14009
LinearRegSlope_V2_HTF
インディケータ LinearRegSlope_V2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。RVITrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRVITrend_x10の変種
LinearRegSlope_V1_Sign
インディケータ LinearRegSlope_V1のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータLinearRegSlope_V2_Sign
インディケータ LinearRegSlope_V2のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ