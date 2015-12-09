コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_LinearRegSlope_V1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_LinearRegSlope_V1.mq5 (7.85 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
LinearRegSlope_V1.mq5 (10.69 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパートアドバイザ　Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時に入ります。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータLinearRegSlope_V1.ex5のコンパイルされたファイルが存在している必要があります。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14009

LinearRegSlope_V2_HTF LinearRegSlope_V2_HTF

インディケータ　LinearRegSlope_V2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

RVITrend_x10Full RVITrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRVITrend_x10の変種

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

インディケータ　LinearRegSlope_V1のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

インディケータ　LinearRegSlope_V2のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ