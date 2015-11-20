请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
LinearRegSlope_V1_Sign - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款信号量箭头指标，基于 LinearRegSlope_V1 指标的主线和信号线交叉。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. LinearRegSlope_V1_Sign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14014
