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LinearRegSlope_V1_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V1.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V1_Sign
Эксперт Exp_LinearRegSlope_V1 со входом при изменении цвета облака индикатора LinearRegSlope_V1LinearRegSlope_V2_HTF
Индикатор LinearRegSlope_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V2LRMA_HTF
Индикатор LRMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах