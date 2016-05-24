コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LinearRegSlope_V1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

igorad

線形回帰アルゴリズムに基づいた正規化されていないオシレータ。

平滑化の種類は、10の可能なバージョンの中から選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

LinearRegSlope V1

Leading Leading

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にある2つの移動平均線（リードおよびそのEMA平滑）で構成されたインディケータ。

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

色付きで動的に変更される売られ過ぎ/買われ過ぎレベルをもって平滑化アルゴリズムを選択する可能性を持つデマーカーインディケータ。

LinearRegSlope V2 LinearRegSlope V2

線形回帰平滑化アルゴリズムを持った移動平均線。

TSI-Oscillator TSI-Oscillator

-100~100の範囲で変化するシグナルラインが設けられた典型的な正規化されたオシレータ。