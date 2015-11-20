请观看如何免费下载自动交易
Exp_LinearRegSlope_V1 - MetaTrader 5EA
当 LinearRegSlope_V1 指标的云改变其颜色时，Exp_LinearRegSlope_V1 EA 入场。当振荡器与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。
此 EA 需要指标的编译文件 LinearRegSlope_V1.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14009
