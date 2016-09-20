CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_LinearRegSlope_V1 - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
678
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_LinearRegSlope_V1.mq5 (7.85 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
LinearRegSlope_V1.mq5 (10.69 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Experte Exp_LinearRegSlope_V1 handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators LinearRegSlope_V1 ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators LinearRegSlope_V1.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14009

