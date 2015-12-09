インディケータ LaguerreFilterのベースとシグナルの交差を使用するシグナルインディケータ

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRVITrend_x10の変種

インディケータ LinearRegSlope_V2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。