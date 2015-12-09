無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LaguerreFilterSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 846
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ LaguerreFilterのベースとシグナルの交差を使用するシグナルインディケータ
画像1インディケータ LaguerreFilterSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14001
Laguerre_ADXSign
インディケータLaguerre_ADXの色をアルゴリズムを使い変えるシグナルインディケータLaguerre_ADX_Histogram_HTF
インディケータLaguerre_ADX_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
RSITrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRSITrend_x10の変種RVITrend_x10Full
現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRVITrend_x10の変種