無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Laguerre_ADX_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 738
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータLaguerre_ADX_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLaguerre_ADX_Histogram.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ Laguerre_ADX_Histogram_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13998
Exp_Laguerre_ADX
エキスパートアドバイザ Exp_Laguerre_ADXは、インディケータLaguerre_ADXの色の変化をベースに構築されています。dynamix_HTF
インディケータdynamixは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Laguerre_ADXSign
インディケータLaguerre_ADXの色をアルゴリズムを使い変えるシグナルインディケータLaguerreFilterSign
インディケータ LaguerreFilterのベースとシグナルの交差を使用するシグナルインディケータ