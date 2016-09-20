CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

LaguerreFilterSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
647
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Haupt und Signal-Linien des Indikators LaguerreFilter.

in Abb.1. Der Indikator LaguerreFilterSign

in Abb.1. Der Indikator LaguerreFilterSign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14001

Laguerre_ADXSign Laguerre_ADXSign

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung des Indikators Laguerre_ADX

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Der Indikator Laguerre_ADX_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern

RSITrend_x10Full RSITrend_x10Full

Die Variante des Indikators RSITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter RSI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden

RVITrend_x10Full RVITrend_x10Full

Die Variante des Indikators RVITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter RSI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden