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Индикаторы

LaguerreFilterSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1952
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной индикатора LaguerreFilter.

Рис.1. Индикатор LaguerreFilterSign

Рис.1. Индикатор LaguerreFilterSign

Laguerre_ADXSign Laguerre_ADXSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета индикатора Laguerre_ADX

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

Индикатор Laguerre_ADX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

RSITrend_x10Full RSITrend_x10Full

Вариант индикатора RSITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов

RVITrend_x10Full RVITrend_x10Full

Вариант индикатора RVITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов