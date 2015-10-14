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LaguerreFilterSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной индикатора LaguerreFilter.
Рис.1. Индикатор LaguerreFilterSign
Laguerre_ADXSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета индикатора Laguerre_ADXLaguerre_ADX_Histogram_HTF
Индикатор Laguerre_ADX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
RSITrend_x10Full
Вариант индикатора RSITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендовRVITrend_x10Full
Вариант индикатора RVITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов