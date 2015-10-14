Индикатор Laguerre_ADX_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета индикатора Laguerre_ADX

Вариант индикатора RSITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов

Вариант индикатора RVITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов