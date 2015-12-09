コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Laguerre_ADXSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
822
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータLaguerre_ADXの色をアルゴリズムを使い変えるシグナルインディケータ

画像1インディケータ Laguerre_ADXSign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14000

