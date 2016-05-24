無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Laguerreフィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 921
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善 ）」にある2つの移動平均線で構成されたインディケータ。赤い移動平均線はフィルタかつ中期的なトレンド指標です。青い移動平均は、最も単純な平滑化ツールを使用した高速動向フィルタとして使用されます。
