请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
LaguerreFilterSign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1085
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款信号量箭头指标，基于 LaguerreFilter 指标的主线和信号线交叉。
图例.1. LaguerreFilterSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14001
Laguerre_ADXSign
一款基于 Laguerre_ADX 指标颜色变化算法的信号量指标。Laguerre_ADX_Histogram_HTF
此 Laguerre_ADX_Histogram 指标在输入参数中有时间帧选项。
RSITrend_x10Full
一款 RSITrend_x10 指标的变种, 每条 RSI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。RVITrend_x10Full
一款 RVITrend_x10 指标的变种, 每条 RVI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。