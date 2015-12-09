コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XDerivative_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
783
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
追加の平滑化がされたインディケータ Derivativeは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

インディケータDerivativeの標準偏差が、パラメータのdk1とdk2の数値の間の範囲にある場合、移動平均上に現在のトレンドの傾向に相応する小さいカラーの点が現れます。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルターの係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルターの係数2

標準偏差の数値が入力パラメータdk2の値よりも大きくなる場合、カラーの点は大きいサイズになります。このようにして、3つのレベルのトレンド力の表示がされます。

  1. 弱―カラーの点はなし
  2. 中―小さいカラーの点
  3. 強―大きいカラーの点

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

画像1インディケータ XDerivative_StDev

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13927

