無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XDerivative_StDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 783
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
追加の平滑化がされたインディケータ Derivativeは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。
インディケータDerivativeの標準偏差が、パラメータのdk1とdk2の数値の間の範囲にある場合、移動平均上に現在のトレンドの傾向に相応する小さいカラーの点が現れます。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルターの係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルターの係数2
標準偏差の数値が入力パラメータdk2の値よりも大きくなる場合、カラーの点は大きいサイズになります。このようにして、3つのレベルのトレンド力の表示がされます。
- 弱―カラーの点はなし
- 中―小さいカラーの点
- 強―大きいカラーの点
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
画像1インディケータ XDerivative_StDev
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13927
TEMA_CUSTOM
入力パラメータ設定によってさらなる可能性を持つ、テクニカルインディケータTriple Exponential Moving Average (TEMA)Kolier_SuperTrend_HTF
インディケータ Kolier_SuperTrendは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Exp_KPrmSt
エキスパートアドバイザ Exp_KPrmStは、インディケータ KPrmStのオシレータ―とシグナルのラインの交差時に入力します。KPrmSt_HTF
インディケータ KPrmStは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。