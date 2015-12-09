無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KalmanFilterStDev - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ KalmanFilterは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。
インディケータ KalmanFilterの標準偏差が、パラメータのdk1とdk2の数値の間の範囲にある場合、移動平均上に現在のトレンドの傾向に相応する小さいカラーの点が現れます。
input double dK1=1.5; // 2乗フィルターの係数1 input double dK2=2.5; // 2乗フィルターの係数2
標準偏差の数値が入力パラメータdk2の値よりも大きくなる場合、カラーの点は大きいサイズになります。このようにして、3つのレベルのトレンド力の表示がされます。
- 弱―カラーの点はなし
- 中―小さいカラーの点
- 強―大きいカラーの点
画像1インディケータ KalmanFilterStDev
