ポケットに対して
インディケータ

KalmanFilterStDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータ KalmanFilterは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

インディケータ　KalmanFilterの標準偏差が、パラメータのdk1とdk2の数値の間の範囲にある場合、移動平均上に現在のトレンドの傾向に相応する小さいカラーの点が現れます。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルターの係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルターの係数2

標準偏差の数値が入力パラメータdk2の値よりも大きくなる場合、カラーの点は大きいサイズになります。このようにして、3つのレベルのトレンド力の表示がされます。

  1. 弱―カラーの点はなし
  2. 中―小さいカラーの点
  3. 強―大きいカラーの点

画像1インディケータ KalmanFilterStDev

Number of objects in the specified chart Number of objects in the specified chart

チャートウィンドウのオブジェクト数の計算例

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

エキスパートアドバイザ Exp_KalmanFilterは、インディケータKalmanFilterの色の変化をベースにしています。

Derivative Derivative

インディケータは価格のデリバティブの計算を行います。

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

インディケータ　Karacatica_HTF_Signalはトレンドの傾向、またはインディケータ　Karacaticaからの取引の為のシグナルを出力します。