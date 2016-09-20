und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator KalmanFilter mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.
Wenn die standarte Abweichung des Indikators KalmanFilter im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.
input double dK1=1.5; // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter input double dK2=2.5; // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter
Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:
- Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
- Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
- Stark — die großen farbigen Punkte.
in Abb.1. Der Indikator KalmanFilterStDev
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13900
