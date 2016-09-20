CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

KalmanFilterStDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator KalmanFilter mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Wenn die standarte Abweichung des Indikators KalmanFilter im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

  1. Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
  2. Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
  3. Stark — die großen farbigen Punkte.

in Abb.1. Der Indikator KalmanFilterStDev

in Abb.1. Der Indikator KalmanFilterStDev

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13900

Number of objects in the specified chart Number of objects in the specified chart

Das Beispiel der Berechnung der Anzahl von Objekten im Chart.

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

Der Experte Exp_KalmanFilter wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators KalmanFilter gebaut.

Derivative Derivative

Der Indikator führt die Berechnung des derivativen Preis durch.

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

Der Indikator Karacatica_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Karacatica.